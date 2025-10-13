Каноист Штыль поделился мнением о фильме "Первый на Олимпе"

Серебряный призер Олимпийских игр, 18-кратный чемпион мира по гребле на каноэ Иван Штыль посмотрел фильм "Первый на Олимпе", который рассказывает историю жизни первого советского олимпийского чемпиона по гребле Юрия Тюкалова. Картина показала важность тренерского состава, сказал он в пресс-центре ТАСС во Владивостоке.

© скриншот из фильма «Первый на Олимпе»

"В моей спортивной карьере, к сожалению, присутствуют те случаи, которые этот фильм показал. Я как профессионал отметил для себя, что и раньше это было, к сожалению. Очень мне понравилось, как показана важность именно тренерского состава. К сожалению, я увидел, что именно человек свои амбиции ставит превыше, например, государственных, то есть мы увидели [в картине], что герой как главный тренер сборной поставил свои интересы выше олимпийской медали, попытавшись помешать ее завоевать", - сказал он.

Тюкалов жил с 1930 по 2018 год. Он стал двукратным олимпийским чемпионом и серебряным призером Игр. Кроме того, он шесть раз выигрывал чемпионаты Европы. Фильм "Первый на Олимпе" вышел в прокат 9 октября.