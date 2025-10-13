Хоррор «Кукушка» с Хантер Шафер и Дэном Стивенсом покажет ТВ-3

Российская телевизионная премьера фильма «Кукушка» (Cuckoo) состоится на ТВ-3 17 октября 2025 года. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в хорроре режиссера и сценариста Тильмана Сингера исполнили Хантер Шафер, Дэн Стивенс, Джессика Хенвик, Мартон Чокаш, Мила Лью, Астрид Берже-Фрисби, Грета Фернандес и др.

По сюжету, 17-летняя Гретчен (Шафер) с отцом (Чокаш), мачехой (Хенвик) и единокровной младшей сестрой Альмой (Лью) приезжает в Германию на небольшую базу отдыха, владелец которой (Стивенс), давний бизнес-партнёр отца, предложил ему работу по планировке нового объекта. Девушка не в восторге от переезда и скучает по матери. Отношения с отцом окончательно портятся, когда Альма попадает в больницу с судорогами неизвестного происхождения, а саму Гретчен начинает преследовать жуткая женщина.

В российский прокат «Кукушка» вышла в августе 2024 года.