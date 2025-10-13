Режиссер Аркус рассказала о фильме, который Минкульт снял с проката

Режиссер, киновед Любовь Аркус призналась в эфире НСН, что не понимает, по какой причине её фильм «Родители тут рядом» не смог получить прокатное удостоверение Минкультуры РФ.

Об отказе стало известно накануне. Картина рассказывает, в том числе, о Михаиле Самуйлове, который оставил научную карьеру, чтобы посвятить все время заботе о дочери-инвалиде Анастасии. С четырехлетнего возраста он воспитывал ее в одиночку. После её смерти в 2022 году у мужчины началась депрессия, болезни и он не смог больше работать. С помощью фильма Аркус рассчитывала собрать средства для помощи Михаилу.

«В моем фильме нет политики, нет наркотиков, нет ничего вообще, что могло бы дать повод для невыдачи прокатного удостоверения. Но самое ужасное, что мой фильм нужен людям, всем родителям: не только особенных детей, но и обычных. Вот без моих других фильмов, например, про Балабанова, Демидову можно [прожить], а этот фильм я делала 17 лет, проживая с этими родителями общую жизнь. В этом случае мне очень обидно, непонятно, я не знаю причин [отказа в прокатном удостоверении]. Я человек абсолютно далекий от политики…», - рассказала Аркус.

Из-за отказа в выдаче прокатного удостоверения «Родителей тут рядом» вынуждены были снять два фестиваля («Маяк» и «Послание к человеку»), которые уже заявили фильм в своих программах. По словам Аркус, она узнала о решении министерства от своего продюсера, каких-либо объяснений причин не было.

«Это фильм о вечных ценностях, о тех самых “скрепах”, о которых все время говорят, только у меня они наполнены живым горячим теплом, а герои настоящие. Мои герои - это настоящие огромные люди, которые не сдали своих детей в интернат, которые приняли участь как благо, которые одновременно и трагические герои, и очень счастливые, потому что им выпала доля прожить большую жизнь», - пояснила Аркус.

Любовь Аркус - основательница первого в России центра системной поддержки людей с РАС (расстройствами аутистического спектра) «Антон тут рядом».

Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила НСН, что фильмы режиссера Александра Сокурова вряд ли получат в России прокатные удостоверения раньше окончания спецоперации из-за его «излишне либеральных взглядов».