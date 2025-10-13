Начались съемки третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов»

START и СТС объявили о старте съёмок третьего сезона комедийного сериала «Инспектор Гаврилов». Сколько займёт производство новых серий шоу, неизвестно.

Второй сезон «Инспектора Гаврилова» заставил зрителей гадать: что же случилось с Медным? Было ли ранение опасным или всё обошлось? А если обошлось, то без последствий или в жизни народно любимого афериста грядут серьёзные перемены? В новом сезоне предстоит познакомиться с загадочным Вороном — отцом Медного и по совместительству старым вором в законе.

Фото со съёмок

© START / СТС

© START / СТС

© START / СТС

К своим ролям вернулись Виктор Добронравов, Алексей Демидов, Екатерина Стулова, Денис Власенко, Виктория Заболотная, Омар Алибутаев, Алиса Стасюк и другие.

В третьем сезоне будет 13 серий, даты их выхода пока нет.