Рецензия на фильм «Шла Саша»

Премьера дебютного фильма Юлии Войтюк «Шла Саша» громко прошла на минувшей «Амурской осени» в Благовещенске (фильм представлял Россию в основном конкурсе) и вызвала много споров. Причем мужчины его восприняли иначе, чем женщины. Более скептично. И это понятно. Название, как вы заметили, рождено из известной скороговорки. Но тема этой очень авторской ленты вовсе не веселая, а горько актуальная: абьюзерство и виктимность, домашнее насилие и его жертвы. И это не случайно. Ведь Юлия Войтюк принципиально берет для своих работ «больные» истории. Например, предыдущий ее короткий метр «Не вижу ничего смешного» рассказывал о проблемах слепых в нашем обществе. Подробнее о новой картине режиссера — в материале «Вечерней Москвы».

«Шла Саша» преподносится пиарщиками как «искреннее и эмоциональное роуд-муви, как найти себя настоящую». Найти, на минуточку, в Заполярье! Долгая дорога преподносит героине абсурдные, но нужные уроки: как уговаривать строптивые машины, убегать от «охотников на антилоп», как находить и принимать помощь в самых неожиданных местах. Все это похоже на тревожное детективное шоу. Сначала Саша (кстати, ее играет именно Саша — Александра Климова) в одной ночнушке прячется в мусорном баке от изверга-мужа, бьющего ее смертным боем (непонятно за что). Спасенная мусорщиками, бедняжка моется под холодным душем у сердобольного дворника и бодро шагает в «помоечных» ботинках и подаренной дворником куртке навстречу приключениям на свою нечесаную голову. Причем людей на ее тернистом пути ей почти не встречается.

Но движение — это жизнь, уверены сценаристы (та же Юлия Войтюк, Алексей Шамаков). И рисуют ей крутой маршрут. Не на Юг (что было бы логичнее), а на Север. По совету случайной подружки, спев с ней дуэтом и переночевав в ее доме, украв термос и одежду, героиня бодро отправляется к ее доброму дедушке в Териберку — кстати, нынче модное туристическое место. Много приключений и песен встречается на ее тернистом пути. Заметим, что активное движение по дороге заменяет авторам развитие характера. Поэтому к середине фильма уже теряется интерес к героине, она становится предсказуемой.

Строго говоря, это сказка о городской сумасшедшей, которой очень трудно сочувствовать. Девушка (точнее, женщина-мать!) по воле сценаристов оказывается в полном вакууме — у нее нет не только друзей, но и социальных институтов под рукой. На тернистом пути Саши не видно ни храмов, ни приютов, ни, как ни странно, полиции (куда было бы логично девушке обратиться). Загадочно и то, почему все-таки ее бьет муж, над кроватью которого многозначительно висит распятие. Наверное, сильно любит, этот религиозный лицемер-садист, отобравший у нее дитя? Но героиня «идет по жизни смеясь», не унывает, шутит и даже поет дуэтом с попутчицей. Вставной номер их задорной песни-танца (композитор Константин Харьковский) на рассвете очень впечатляет.

Игра Александры Климовой несколько монотонна и однообразна, но режиссер с помощью ретрооптики пытается исправить положение. Так, регулярно вокруг Сашиной нечесаной головы появляется круг света. Как нимб. Вам ничего не напоминает? Трудное детдомовское детство героини, конечно, кое-что объясняет. В частности ее жизнерадостность и оптимизм в самых рискованных ситуациях. Заметим в скобках, что реальная детдомовка, скорее всего, дала бы сдачи садисту-мужу. А дойдя до желанного моря в Териберке, наша Саша вдруг вспоминает об отобранном ребенке как о смысле жизни и начинает за него бороться. В финале мы видим ее с ребенком на руках рядом с чужим дедушкой. Словом, встретились два одиночества в Заполярье, больше им места в стране не нашлось.

Поход в Териберку, конечно, впечатляет, но вряд ли послужит рецептом для жертв домашнего насилия. Смысл истории, скорее, в другом: свои проблемы девушкам надо решать вовремя и самим. И желательно повнимательней приглядываться к женихам. Но этому нас еще бабушки учили. А у Саши ее ведь не было.

В одном интервью Юлия Войтюк признается, что хочет снимать только о самом важном. Но без пафоса и надрыва, а легко и как бы шутя. Картина показала, что ей это вполне удается — говорить о сложном, трагическом, но через шутки и комедию. Такое страдание-light как новый жанр (впрочем, новый ли?). Мы все нуждаемся в любви, но не в жалости — уверена Юлия:

«Кино для меня — это любовь и магия в команде. На мой взгляд, истинное предназначение камеры — жить, а не просто снимать. Иначе я не смогу создавать то, что мне нравится, — новые прекрасные миры и удивительные вселенные».

Нам, конечно, трудно назвать созданный ею мир, прекрасным. В нем много жестокости, зла, черствости, равнодушия, хотя и добрые люди встречаются. История Саши, увы, горькая и типичная. И ясно уже одно: художественный фильм на такую «неудобную» тему — первая ласточка. Скоро их прилетит целая стая.

