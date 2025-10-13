Вышли трейлер и постер продолжения «Домовенка Кузи»

Опубликованы постер и трейлер фильма "Домовенок Кузя 2", продолжения прошлогодней семейной ленты по мотивам популярной сказки Татьяны Александровой. Первая часть собрала в прокате свыше миллиарда рублей.

© 0Российская Газета

Картина о приключениях домовенка Кузи выйдет в прокат 19 марта следующего года. Первая часть собрала в прокате более 1 млрд рублей.

Режиссер - снова Виктор Лакисов, продюсируют проект братья Андреасян, Тина Канделаки и другие.

По сюжету добрая Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Но в доме Кузи и Наташи появляется загадочная гостья - домовенка Тихоня, и начинаются новые приключения. Героям предстоит защитить мир от Кощея (Иван Охлобыстин) и сохранить сказки добрыми.

К своим ролям вернутся Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов, Марк Андреасян и другие. Кузю опять озвучит Сергей Бурунов, Нафаню - Гарик Харламов.