Опубликован лонг-лист кинопремии «Золотой орел»

Российская национальная кинопремия "Золотой орел" опубликовала свой лонг-лист.

После голосования будет определен шорт-лист. Церемония вручения будет проводиться в 24-й раз на "Мосфильме" 30 января следующего года.

На звание лучшего фильма претендуют 40 картин. Это: "(Не)искусственный интеллект", "Август", "Алиса в стране чудес", "Батя 2. Дед", "Беги", "В списках не значился", "Василий", "Волшебник Изумрудного Города", "Горыныч", "Группа крови", "Двое в одной жизни, не считая собаки", "Евгений Телегин", "Злой город", "Каруза", "Кончится лето", "Кракен", "Красный шелк", "Ласточка", "Легенды наших предков", "Лермонтов", "Мужу привет", "Мужчина и женщина", "На деревню дедушке", "Надо снимать фильмы о любви", "Один хороший день", "Пальма 2", "Первый на Олимпе", "Плагиатор", "Почтарь", "Пророк. История Александра Пушкина", "Роднина", "Северный полюс", "Семейное счастье", "Семь дней Петра Семеныча", "Снег в моем дворе", "Судьба барабанщика", "Туда", "Филателия", "Финист. Первый богатырь", "Чистый лист".

Из телесериалов представлены 20: "Александр I", "Аллигатор", "Ангел мести", "Артист с большой дороги", "Атом", "В парке Чаир", "Вторая семья", "Злые люди", "Значит, нам туда дорога", "Минута тишины", "На сопках Маньчжурии", "Натали и Александр", "Ополченский романс", "Павел. Первый и последний", "Последний из стаи", "Самозванец", "Спасение капитана Максимова", "Три плюс три", "Хроники русской революции", "Хутор".

Из проектов онлайн-платформ - 30: "Актерище", "Аутсорс", "Высокий сезон", "Гипнозис", "Государь", "Дети перемен", "Доктор Вера", "Дорогой родственник", "Дыши", "Екатерина Великая", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Между нами химия", "Москва слезам не верит", "Никто не знает про Маньпупунер", "Олдскул", "Первый номер", "Плевако", "Подслушано в Рыбинске", "Путешествие на солнце и обратно", "Разящий луч", "Рослый", "Таганрог", "Тайга", "Танго на осколках", "Улица Шекспира", "Урок", "Хирург", "Челюскин. Первые", "Что-то положительное", "Чужие деньги".

С полным списком можно ознакомиться на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России.