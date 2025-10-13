В Самаре открывается XXX международный фестиваль «Кино – детям»

В Самаре сегодня открывается 30-й международный фестиваль "Кино-детям". Солидный юбилей и для возраста его зрителей, и для самого кинофорума, не просто устоявшего, но и возмужавшего в наши не по-детски серьезные времена. А все потому, что родители оказались заботливые, всегда спрашивали коллективное дитятко: "Что бы ты сам хотел смотреть?". Это и показывали. Главный родитель и бессменный президент фестиваля Нина Алексеевна Шумкова рассказала корреспонденту "РГ", как все начиналось еще в прошлом веке и почему планов - минимум на столетие.

Фестиваль возник в 90-е, когда не то что зрелищ, многим и колбасы на хлеб не хватало. Что это за идея такая?

Нина Шумкова: Нелепая? Вот и мне показалось тогда нелепо, что у нас в одном из самых крупных в стране отделений Союза кинематографистов, поволжском, я как раз тогда его возглавила, кинА нет. В 90-е же, помните, все кинотеатры превратили в мебельные салоны, да и фильмов почти не снимали. Вот тогда и родилась идея сделать сначала программу "Кино и образование" на базе одной из самарских школ. Ну о чем сегодня вновь на самом высоком уровне вновь заговорили. А мы делали это еще в начале 90-х.

Встретились, значит, два таланта и пошли к детям… Куда, кинотеатры же закрыли и продали, да и фильмов тогда не снимали?

Нина Шумкова: Вот фильмов как раз было много в Самаре, целый фонд - около 3000 копий игровых картин, в том числе шедевров: "Корабли штурмуют бастионы", "Адмирал Ушаков", "Садко", "Руслан и Людмила". Они пользовались у подростков огромной популярностью. Вместо кинотеатра пошли в школу, где был хороший зал, оборудованный сразу двумя постами, ну чтобы фильм шел без перерыва. Помню: экран заработал, все дети притихли, а один мальчик как заорет на весь зал: "Какой огромный телевизор!". Ну не ходили тогда дети в кинотеатры.

Конечно, огромное значение имела моя хорошая дружба с Мишей Юзовским - "последним сказочником Советского Союза", его среди кинематографистов все так и называли. А он в Союзе кинематографистов возглавлял ассоциацию "Кино-детям". Вскоре он, правда, тоже оказался не у дел, но в 1993-м доснимал свой фильм "Маша и звери" с еще совсем молоденькой Мариной Яковлевой. Эта лента и стала первой премьерой на нашем фестивале.

Тогда в самарском кинотеатре "Художественный" директором была Татьяна Алексеевна Иванова (сегодня Центр российской кинематографии носит ее имя. - Прим. ред.), и мы могли уже не только в школах, но и там показывать те ленты, которые сегодня идут на платных платформах, что называется, "Золото Мосфильма". Поначалу проект реализовывался на голом энтузиазме. Миша Куперберг и Нина Назарова работали в облкинопрокате. Эти люди хорошо знали кино и очень нам помогали. Денег у фестиваля не было, а вот недостатка в юных зрителях мы точно не знали. Родители-то в 90-е с клетчатыми сумками ездили за товаром в Турцию или Москву, выживали. А дети были не брошены. На такие мероприятия школьники шли классами.

Мы пока все говорим про увертюру к детским фильмам, простите за аналогию, но вы же постоянно делали программу "Кино и музыка". А когда же ваш статус с образовательного проекта повысился до фестивального, да еще и международного?

Нина Шумкова: Мы его зарегистрировали в 1996 году, поэтому сегодня и отмечаем 30-летие. Но фестиваль - это уже совершенно другое действо, это большой праздник для десятков тысяч детей и взрослых региона, на него ведь часто приходят целыми семьями. Это возможность пригласить авторов фильмов, актеров.

На фестивале до 2002 года, чем самарский от других и отличался, не было конкурса. Важна была, что называется, не награда, а возможность встретиться со зрителем. Конкурсным же он стал, когда дети сами начали снимать кино. Появились смартфоны с камерами, и процесс пошел…

Времена были непростые, а в Самару приезжали звезды с мировыми именами и практически бесплатно...

Нина Шумкова: Именно так. Платить небольшой гонорар мы смогли уже значительно позже и то только народным и заслуженным артистам. И сейчас также. Но, знаете, чем выше статус у человека, тем он скромнее. В отличие от тех дебютантов, с которыми мы сегодня иногда общаемся. Да, сняла первый фильм, да, удачный, но у нее уже свой агент и 101 условие: этим рейсом не поеду, в том отеле жить не буду. А вот лауреат премии президента России Владимир Грамматиков на все согласен. ("Усатый нянь" не одного поколения кинозрителей вновь будет в Самаре).

На "Кино-детям" неоднократно приезжали Марлен Хуциев, Елена Образцова, Татьяна Самойлова… А почему бы не приехать? Я же говорю, съемками в ту пору мало кто был перегружен. Мы дорогу оплачивали, гостиницей и питанием обеспечивали. У звезд была возможность вновь почувствовать свою нужность и показать детям редкие премьеры. Поименно всех и не перечислить: Георгий Данелия, Резо Чхеидзе… Все они долгое время были моими хорошими знакомыми. А все начиналось с того, что я ездила 20 лет в Грузию здоровье поправлять, ну нас познакомили, конечно. Но мало ли кому нас представляют за жизнь. А тут завязалась настоящая дружба. Мы даже грузинскую программу на фестивале делали.

Вы много раз повторяете, что в основе лежала дружба…

Нина Шумкова: И еще раз повторю. На добрых человеческих отношениях многое строится, да весь мир на них стоит. Также к нам приезжали Виктор Сухоруков, Татьяна Самойлова. У Андриса Лиепы в рамках фестиваля был премьерный показ его фильма "Жар-птица". Елена Васильевна Образцова тоже была участником фестиваля в программе "Кино и опера".

Все руки не доходят разобрать архивы. У нас же тонны уникальных фотографий за три десятилетия накопились. Многих людей уже и в живых нет...

Кино - удивительная вещь, оно делает людей немножко бессмертными. Вот юбилей Марлена Хуциева достаточно широко отметили на днях, а я вспоминаю, как брала у него интервью на одном из ваших фестивалей. Может быть, стоит уже одну из программ посвятить ретроспективе картин ушедших и, слава богу, здравствующих гениев?

Нина Шумкова: Надо обязательно. И уже в этом году у нас будет ретроспектива фильмов Грамматикова. Если же говорить о Марлене Хуциеве, то наша совместная работа началась по сути в правлении Союза кинематографистов РФ. Он возглавлял тогда гильдию режиссеров и помогал нам с контактами. Тогда еще трудно было найти информацию и лично связаться с творцами. А он не только телефонами выручал, но и советовал, кого пригласить, какой фильм представить зрителю. Он несколько раз приезжал на фестиваль "Кино-детям". Со зрителями много общался и с журналистами тоже. А еще любил бродить по-старому, историческому, городу. Как-то целый день провел в музее-усадьбе Алексея Толстого. Это и сегодня в Самаре один из самых интересных музеев. Потом поделился: "Такое чувство, что Алексей Толстой оттуда только что вышел". А когда на открытии фестиваля зазвучала песня из его фильма "Весна на Заречной улице", весь зал встал и встречал Хуциева долгими-долгими аплодисментами.

Насколько мне известно, в этом году бюджет фестиваля уменьшился вдвое, а ведь еще и проблемы с авторскими правами хлопот добавляют.

Нина Шумкова: Не будем о грустном, мы же делаем праздник для детей. Если не получается с какими-то авторами договориться, просто не берем эти фильмы. Используем другие источники, где хранятся уже давно вышедшие в прокат ленты - это если мы говорим про творческие ретроспективы. Многое делаем с помощью студии "Мосфильм", спасибо им за это.

За 30 лет зритель изменился. Что дети хотят смотреть сегодня, особенно подростки?

Нина Шумкова: Одним из самых важных мероприятий фестиваля будет "круглый стол", на котором участники и обсудят эту тему. Притом обсуждать будут не только взрослые продюсеры и режиссеры, их интерес понятен, но и сами подростки. Это подготовленные ребята - члены детского жюри фестиваля, и они составят добрую половину на дискуссионном поле. Как сказал председатель нашего объединенного детского жюри Елисей Хромых, есть фильмы про детей, но не для детей. Это очень важное для нас замечание, ведь только по двум картинам, представленным в этом году на фестивале "Кино-детям", оценки организаторов и детского жюри полностью совпали. Взрослым есть о чем подумать!

За 30-летнюю историю фестиваля его посетили более миллиона юных зрителей. Было показано 2250 российских и 370 зарубежных фильмов. Гостями стали более 600 кинематографистов и деятелей культуры. В международной программе прошли премьеры лент из Индии, Германии, Китая, Ирана, Италии, Чехии, Сербии, Словакии, Грузии, Беларуси, Кореи, Великобритании, Франции, Узбекистана, Киргизии, Украины, Казахстана, Армении и других стран. С 2022 года программа "Эхо фестиваля" позволила провести показы и в других регионах России. Учредителями фестиваля являются Самарское областное отделение Союза кинематографистов РФ и "Студия "Волга-фильм".