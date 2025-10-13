Режиссер мультфильма «Поток» закончил сценарий новой картины «Лимбо»

Латвийский режиссёр Гинтс Зильбалодис поделился свежими деталями своего нового мультфильма. На днях постановщик оскароносного «Потока» закончил работу над сценарием проекта под названием Limbo («Лимбо»).

Зильбалодис не стал раскрывать никакие подробности мультфильма, однако он уже не раз отмечал, что это будет абсолютно новая история, не связанная с его прошлыми работами. В ближайшее время постановщик начнёт полноценное производство «Лимбо» вместе со студией Dream Well. Даты выхода у новинки пока нет.

© Сценарий «Лимбо»

Предыдущая работа Зильбалодиса — мультфильм «Поток» — получила «Оскар»-2024 в категории «Лучший анимационный проект». Лента рассказывает историю кота, который просыпается в мире, погружённом под воду, где не осталось людей. Ему удаётся найти убежище на лодке вместе с другими животными, однако ужиться с ними оказывается ещё сложнее, чем преодолеть свой страх воды.