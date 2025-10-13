Аниме «Стометровка» увидят в России 27 ноября

Кинокомпания «Русский Репортаж» представила дублированный трейлер мультфильма «Стометровка». Полнометражное аниме выйдет в кинотеатрах России 27 ноября.

Мультфильм расскажет историю школьника Тогаси, которому с детства не было равных в беге на 100 метров. Однажды в его школу переводится Комия — бегун с железной волей, но которому не хватает техники. Тогаси начинает обучать Комию, и их дружба постепенно превращается в соперничество. Спустя годы они вновь встречаются на треке, чтобы выяснить, кто же из них действительно быстрее.

Дубляж для полнометражного проекта подготовила команда AniLibria. Главные роли в проекте озвучили сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов, Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром») и Александр Игнатенко (один из ведущих актёров озвучки «Анилибрии»).