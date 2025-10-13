Золотую коллекцию Киностудии Горького можно посмотреть бесплатно

Золотую коллекцию Киностудии Горького можно бесплатно посмотреть на Rutube
На видеохостинге Rutube работает канал с фильмами Киностудии имени Горького. Пользователи могут бесплатно и без регистрации посмотреть картины из золотой коллекции киностудии. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.
— На канал загружены киносказки «Морозко», «Огонь, вода и... медные трубы», «Королевство кривых зеркал», «Финист – Ясный сокол», комедия «Три плюс два», знаменитые исторические фильмы и экранизации «Лев Толстой», «Тихий Дон», — рассказали в пресс-службе.
Там также можно посмотреть малоизвестные и редкие кинокартины, передает агентство городских новостей «Москвы».
Ранее кинокампус Киностудии Горького сообщил о расширении набора детей и подростков на новый учебный год. Для школьников от 8 до 17 лет открыты 20 групп по шести творческим направлениям.
