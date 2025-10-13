Золотую коллекцию Киностудии Горького можно посмотреть бесплатно

На видеохостинге Rutube работает канал с фильмами Киностудии имени Горького. Пользователи могут бесплатно и без регистрации посмотреть картины из золотой коллекции киностудии. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Там также можно посмотреть малоизвестные и редкие кинокартины, передает агентство городских новостей «Москвы».

Ранее кинокампус Киностудии Горького сообщил о расширении набора детей и подростков на новый учебный год. Для школьников от 8 до 17 лет открыты 20 групп по шести творческим направлениям.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что виртуальный музей «Москва — с заботой об истории» Главархива Москвы стал крупнейшим проектом в России по сохранению исторической памяти о столице.