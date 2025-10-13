Сериал «Камбэк» с Александром Петровым установил рекорд

Новый сериал "Камбэк", в котором популярный актер Александр Петров играет бездомного, установил рекорд среди сериалов "Кинопоиска", быстрее всех набрав двухмиллионную аудиторию.

© Сериал "Камбэк"

Проекту на это потребовалось всего 10 дней. Прежний рекорд - 15 дней - принадлежал "Королю и Шуту" и продержался почти два года. Быстрее двухмиллионную планку преодолевали только полнометражные хиты проката - "Холоп 2" (4 дня) и "По щучьему велению" (7 дней).

Оценка - 8,2 (по мнению более 206 тысяч пользователей). Миллионный рубеж был преодолен "Камбэком" пять дней назад.

По сюжету бездомный житель Нижнего Новгорода в середине нулевых спасает группу подростков в сложной ситуации, а те в знак благодарности пытаются помочь ему выяснить свое прошлое - у мужчины амнезия.

В ролях также: Алексей Чадов, Василиса Коростышевская, Григорий Столбов, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов, Ольга Воронина, Юлия Богданович, Константин Гацалов, Татьяна Тимакова, Дмитрий Гарнов и многие другие.

Сейчас доступны три серии, четвертая выйдет 18 октября.