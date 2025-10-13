Что смотрят россияне после полуночи

Онлайн-кинотеатр KION проанализировал, как меняется предпочтение зрителей в темное время суток и пользователи какого возраста ночью являются самыми активными.

Исследование показало, что в темные осенние вечера просмотры не только не уменьшаются, но и увеличиваются в определенное время. Так, самый высокий трафик приходится на промежуток с 22:00 до полуночи - в это время контент смотрят 43,1 % пользователей. С полуночи до 2:00 активны 17,4 % зрителей. Однако ночь с 2-х до 4-х часов оказалась самой насыщенной: 39,7% людей продолжают смотреть сериалы и фильмы.

Очевидный фаворит ночного прайма - сериал "Жизнь по вызову" (18+) с Павлом Прилучным, лидирующий во многих часовых сегментах.

Среди фильмов ему составляют компанию "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым, "Постучись в мою Тверь", "Кракен" и "Зять".

Среди сериалов - оригинальные проекты KION "Почка" (18+), "Виноград", "Успешный" (18+), "Актерище" (18+), а с 2 до 4 ночи - еще и проект "Тайга" (18+).

До полуночи пользователи предпочитают смотреть комедии, а затем - боевики, драмы, триллеры и детективы. Между полуночью и двумя часами ночи зрители отдают предпочтение боевикам, а после двух часов - возвращаются к комедиям.

Кто чаще выбирает ночной просмотр: мужчины или женщины? После 22:00 контент смотрит примерно одинаковое количество мужчин и женщин. Однако с 00:00 до 2:00 немного активнее становятся женщины, особенно в сегменте сериалов. После двух часов ночи снова наблюдается практически равное распределение между мужчинами и женщинами во всех категориях.

Самыми активными ночными зрителями оказались пользователи от 35 до 44 лет, они лидируют во всех временных интервалах. На втором месте - аудитория от 25 до 34 лет, на третьем - от 45 до 54. Молодежь (18-24 года) и подростки смотрят контент ночью, однако намного реже.