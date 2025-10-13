Стал известен хронометраж боевика «Хищник: Планета смерти»

Предстоящий фантастический боевик «Хищник: Планета смерти» станет седьмым фильмом основной серии — и одним из самых продолжительных. Стало известно, что его длительность составит 1 час 46 минут.

Это сравнимо с первыми четырьмя фильмами, которые занимали 107-108 минут экранного времени. «Добыча» и «Хищник: Убийца убийц» были близки к полутора часам.

«Планета смерти» расскажет новую историю во вселенной «Хищника». В этот раз главным героем выступит инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает андроида Тию, которая будет помогать ему выжить.