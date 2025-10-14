Удивительная картина без диалогов: о чем новый фильм «Охотник»

Удивительная бездиалоговая картина «Охотник» режиссера Заура Цогоева представила Россию на ХХI-м фестивале кино. О чем этот фильм и почему в нем не звучит ни одного слова — в материале «Вечерней Москвы».

Затянутые туманом горы. Журчащие водопады. Изящные благородные олени. В воздухе разлиты покой и гармония — камера оператора Руслана Рубаева нежно, даже любовно скользит по склонам и ущельям. Музыка (композитор Тамерлан Мириков) тонко оттеняет эту природную стихию.

Что это? Просто медитация на тему красивейшей природы горной Осетии, безмолвной и величественной? Да, но (!) если бы не драма героя. Мужественный внешне охотник без имени — мощный и органичный Казбек Багаев, выходящий на промысел не ради пропитания (мы видим в каком богатом доме он живет, на какой дорогой машине ездит), убивающий в азарте священного оленя, получает от природы мгновенный ответ по заслугам.

Стремительно развертывается драма героя: его падение в ущелье, камнепад и, как следствие, травма ноги, боль, кровь. Причем нам показывают его ранение весьма натуралистично, крупным планом. Терзания героя от полученной раны становятся контрапунктом истории. Камера не отворачивается от его страданий, а пристально и весьма подробно в них всматривается, предлагая нам стать свидетелями священного акта возмездия.

Смысл этого послания понятен. Природа мстит человеку, который оказывается зверем вдвойне, несмотря на обращенные к небу молитвы (герой молится перед охотой). И финальная встреча с волком неизбежна и символична. Причем в этой последней схватке человек побеждает самого себя. Герой останавливает занесенную с камнем руку, как бы опомнившись.

«Охотник» осетина Заура Цогоева (кстати, ученика Николая Лебедева), конечно, эксперимент во всех смыслах. Смелый, дерзкий и при этом продуманный, глубокий, прочувствованный. Острую ноту внесли и «кислотные» анимационные вставки, показывающее бредовое, полуобморочное состояние героя. Лента получилась одновременно остро актуальная и при этом глубоко традиционная — напоминающая о приемах немого кинематографа с его пластичностью и яркой музыкальной канвой.

По сути, перед нами притча без слов — о падении и возрождении человеческой души, отказавшейся от агрессии и насилия. И тонкое метафизическое напоминание о том, что у любого действия человека есть последствия. Причем сегодня — стремительные и неотвратимые.

Этот полнометражный режиссерский дебют лауреата премии ТЭФИ Заура Цогоева стоял особняком в конкурсе «Амурской осени». И не только благодаря своему оригинальному «немому» решению, но и мощному гуманистическому заряду. По сути, лента прозвучала как гимн в защиту природы, как мощное обвинение человеку, возомнившему себя царем и палачом среди других живых существ.

Картина стала лауреатом ХХI-го фестиваля кино и театра «Амурская осень». Руслан Рубаев назван лучшим оператором. В этой же номинации лента сейчас представлена на приз Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России. Церемония пройдет 12 декабря.