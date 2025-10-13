Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркого образа»
Компания Apple официально переименовала свой онлайн-кинотеатр — после ребрендинга стриминговый сервис называется просто Apple TV, без знака «+» в конце.
Об этом стало известно из пресс-релиза, посвящённого выходу на платформе фильма «Формула 1».
Примечательно, что название Apple TV носит ещё один продукт компании — цифровая приставка для телевизора.
Стриминговый сервис Apple TV+ был анонсирован и открыт в 2019 году. Доступ к просмотру можно получить через веб-сайт Apple и через приложение, на данный момент доступное на всех устройствах компании.