Вышел русский трейлер фильма «Сущность»

Кинопрокатная компания World Pictures представила русскоязычные трейлер и постер психологического триллера "Сущность" (The Thing with Feathers), главную роль в котором исполнил лауреат премии BAFTA, обладатель "Эмми" и номинант на "Оскар" Бенедикт Камбербэтч.

© globallookpress

По сюжету талантливого иллюстратора и его семью начинает преследовать загадочная потусторонняя сущность (в озвучке Дэвида Тьюлиса), сошедшая с его работ.

В основу сценария легла повесть Макса Портера "У печали есть крылья" (Grief Is the Thing with Feathers, 2015) - одно из самых заметных литературных событий десятилетия. Книга была переведена более чем на 36 языков и издана почти в 30 странах.

Роли в фильме исполнили Джесси Кейв, Сэм Спруэлл, Винетт Робинсон, Лео Билл, Тим Плестер и Адам Бейзил. Режиссер - Дилан Саутерн ("Не беспокоить").

Мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале "Сандэнс", где она была тепло встречена критиками, в российский прокат "Сущность" выйдет 20 ноября.