Что известно о третьем сезоне дунхуа «Агент времени»

В 2026 году выходит третий сезон «Агента времени» — китайского анимационного сериала об «эффекте бабочки» и путешествиях в прошлое. На родине проект стал настоящим хитом: вышедший в 2021 году первый сезон собрал в Китае 190 миллионов просмотров. «Лента.ру» рассказывает, когда ждать премьеры продолжения «Агента времени» и какие события ждут зрителей в третьем сезоне.

© Lenta.ru

«Агент времени»: главное о сериале

Оригинальное название: Shi guang dai li ren (в английской версии — Link Click).

Страна: Китай.

Год производства: 2021.

Создатели: студия LAN.

Жанр: дунхуа (китайская анимация), фантастика, детектив, драма.

Режиссер: Ли Хаолин.

Количество сезонов: 3.

Количество серий: 25 в 1-м и 2-м сезонах.

Длительность одной серии: 23 минуты.

Дата выхода 3-го сезона: 2026 год.

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8.5, IMDb — 8.5.

Где транслируется: BiliBili (Китай), Crunchyroll (мир).

«Агент времени» — китайский анимационный сериал (дунхуа), снятый студией LAN в сотрудничестве с Haoliners Animation League. В центре сюжета — необычное фотоателье. В нем работают два парня с магическими способностями: они могут проникать в фотоснимки и влиять на события, которые на них запечатлены.

У дунхуа «Агент времени» нет литературного источника — только после того, как вышел сериал, в продаже появилась маньхуа (китайский комикс). Это отличает анимацию из КНР от анимации из Японии — в Стране восходящего солнца аниме снимают только по сверхпопулярной манге.

С 2021 года вышло два сезона «Агента времени», несколько спецсерий, приквел и лайв-экшен адаптация «Агенты времени» на 24 эпизода. Сейчас поклонники тайтла ждут выхода третьего сезона.

Дата выхода

Первый сезон «Агента времени» вышел на стриминговых сервисах в 2021 году, второй — в 2023-м. И лишь спустя два года, весной 2025-го, создатели сериала официально анонсировали продолжение.

Третий сезон китайского анимационного сериала «Агент времени» выйдет в 2026 году.

Точная дата премьеры пока не раскрывается. Однако уже известно, что в третьей части будет 24 эпизода — в два раза больше, чем в прошлых главах.

Трейлер

Трейлер к третьему сезону «Агента времени» был опубликован в YouTube-аккаунте китайского видеохостинга BiliBili 18 июля. Из видео понятно, что в центре событий продолжения будет так называемый «эффект бабочки» — явление, когда даже незначительное влияние на какую-то систему может вызвать масштабные последствия.

В научной фантастике под «эффектом бабочки» обычно имеют в виду, что любая перемена в прошлом может изменить ход истории и привести к непредсказуемому будущему.

«Вы когда-нибудь слышали про "эффект бабочки"? Бабочка хлопает крыльями — и это может стать триггером для урагана, разрушающего мир. Те, кто считают себя умными, всегда верят, что, контролируя момент соприкосновения крыльев бабочки, они могут контролировать судьбу. Но… действительно ли момент, который они считают триггером, является началом изменений?» — говорит в трейлере третьего сезона «Агента времени» закадровый голос.

Герои

Чэн Сяоши — главный герой дунхуа. Обладает способностью входить в мир внутри фотографии и овладевать телом фотографа, временно контролируя его слова и действия. Именно Чэн на заданиях выполняет большую часть работы. Родители Чэна Сяоши исчезли, когда тот был еще ребенком, и мальчика вырастила семья хозяев фотоателье.

Лу Гуан — второй главный герой «Агента времени». Видит все события, которые происходят на фотографии в течение 12 часов с момента ее съемки. Он управляет действиями Чэна Сяоши, когда тот находится внутри фото, и подсказывает ему, что можно, а что нельзя делать.

Цяо Лин — дочь владельца фотостудии «Время» и близкая подруга Лу Гуана и Чэна Сяоши (и его первая любовь). Присматривает за парнями и выдает им заказы.

Лю Сяо — предположительно, главный антагонист сериала. Он появляется только в части «Глава Инду», которая транслировалась в 2024-2025 годах. Вместе с Вейном, еще одним персонажем «Главы Инду», Лю Сяо расследует деятельностью Лу и Чэна и старается помешать им переиграть судьбу.

Ожидается, что в третьем сезоне одним из ключевых персонажей станет Джей Ли, сотрудник отдела расследования преступлений, связанных со сверхъестественными способностями, в криминальном агентстве Брайдона.

Сюжет

Первый сезон

В мире «Агента времени» фотостудии практически исчезли, а те, что остались, держатся в тени, — мало кто знает об их существовании. Вот и небольшое фотоателье «Время» притаилось в маленьком переулке в сердце мегаполиса. Здесь работают двое главных героев — бездельник Чэн Сяоши и ответственный Лу Гуан.

У парней есть необычные способности — они могут проникать в фотографии и вмешиваться в происходящие на них события. Эту услугу они и оказывают в студии. Однако есть нюанс — у Чэна Сяоши и Лу Гуана только одна попытка попасть в запечатленный на фото мир и всего 12 часов на работу.

Их действия в прошлом могут повлиять не только на судьбу изображенных на фото людей, но и на судьбу всего мира.

Платит им Цяо Лин — дочь владельца фотомастерской. Она же выступает медиатором в постоянных ссорах и обидах парней.

В каждой серии Чэн и Лу выполняют отдельное задание: выведывают секреты корпораций, помогают бизнесменам выводить партнеров на чистую воду, родителям — находить пропавших детей, парам — воссоединиться. Только вот глобальные катастрофы парни предотвратить не в силах, этому посвящено сразу несколько эпизодов главы.

В конце концов задания, которые дают Чэну Сяоши и Лу Гуану, становятся все более личными и сложными. А в финальном эпизоде внезапно погибает героиня из первого — оказывается, что Сяоши изменил ее судьбу и это привело к смерти девушки.

Второй сезон

Во втором сезоне парни сталкиваются с таинственным преступником, который способен дистанционно подчинять людей себе. Антагонист берет под контроль подругу героев Цяо Лин. После неудачной схватки с противником Лу Гуана срочно доставляют в больницу в критическом состоянии, а Чэна Сяоши арестовывают по подозрению в совершении преступления.

Вскоре выясняется, что за серией убийств, которые парни расследовали еще в первой главе, стоит высокопоставленный адвокат Цянь Цзинь и его подчиненные — близнецы Ли Тяньси и Ли Тяньчэнь. Однако брат и сестра обладают могущественными сверхспособностями, и теперь Чэну Сяоши и Лу Гуану предстоит справиться и с ними, и с их начальником.

Второй сезон «Агента времени» отличается от первого. Прежде всего, повествование в нем линейное — в первой главе тоже прослеживался магистральный сюжет, но все же эпизоды были посвящены разным расследованиям. Вторая же часть сериала полностью посвящена поимке и расследованию преступлений Цянь Цзинь.

Приквел

С декабря 2024 по январь 2025-го выходил шестисерийный приквел «Агента времени» — «Арка Брайдон», или «Глава Инду». На фанатском сайте указано, что хоть события из этой части предвосхищают сюжеты первого и второго сезонов, его все же лучше смотреть после финала второй главы.

Дело в том, что «Глава Инду» — это не совсем приквел, а одновременно и продолжение дунхуа. В нем Лу Гуан, чтобы спасти ранее погибшего Чэна Сяоши, решает отправиться в прошлое и изменить судьбу друга.

О чем будет третий сезон

Подробной информации о сюжете третьего сезона пока нет. Известно, что он будет прямым продолжением и первых двух, и приквела. Чэн Сяоши и Лу Гуан будут расследовать исчезновение студента Ся Фэя. Кроме того, Чэн Сяоши возьмется за дело о пожаре в Бахати — оно может раскрыть правду о судьбе родителей парня.

В сюжете появится и новый персонаж — Джей Ли, сотрудник криминального агентства Брайдона, который будет следить за героями и, возможно, попытается им помешать.

Интересные факты