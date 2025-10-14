Семейное кино «Мой друг, кот и Пушкин» уже идет на больших экранах

Семейное кино «Мой друг, кот и Пушкин» Алены Михайловой уже идет на больших экранах. Смотреть его можно как любителям поэзии, так и ценителям рэп-баттлов.

© Вечерняя Москва

Как современные дети могут переосмыслить и проникнуться наследием Александра Сергеевича Пушкина? Поверьте, не только читая его сказки и стихотворения, но и сочиняя рэп. Некоторым покажется, что вещи абсолютно несовместимые, однако история о юной поэтессе Милане в исполнении Алисы Конашенковой доказывает и показывает обратное. А еще эта лента затрагивает важную тему детско-родительских отношений, обращает внимание на то, как важно вовремя поддержать своего ребенка и заметить в нем талант.

— Для меня этот фильм — исполнение мечты. Это моя первая главная роль, и я благодарна за возможность сыграть Милану — умную и талантливую девочку, которая боится сцены, но учится преодолевать страхи, — рассуждает актриса Алиса Конашенкова. — Это добрый семейный фильм о мечтах, о вере в себя, о дружбе и любви к близким. Через свою роль я хочу донести любовь к поэзии и творчеству Пушкина — нашему национальному достоянию.

По сюжету в талант Миланы не верит даже ее мама (Елизавета Боярская), которая так занята благополучием семьи, что не замечает, чего на самом деле хочет ее дочка.

— Моя героиня — строгая мама, женщина, которая держит все под контролем и искренне хочет, чтобы ее дочь добилась успеха. Но в этом стремлении она теряет из виду истинные чувства ребенка и забывает о собственных, — делится актриса Елизавета Боярская.

В кульминации истории эта «крепость» рушится, и героиня Елизаветы Боярской вспоминает себя маленькой. Связь с дочерью восстанавливается через поэзию Пушкина — тот самый культурный код, который объединяет поколения.

Но когда для человека писать стихи — все равно что дышать, за свое «право слова» стоит побороться. И вот Милана, пока мама в отъезде, сбегает на конкурс поэтов, чтобы там получить признание таланта. Конечно, на конкурсе девочка встречает новых друзей, врагов и черного кота, в котором, она уверена, жив дух Пушкина. Но не того, что с портретов в кабинетах литературы, а мальчишки, который учит девчонку смотреть на мир, доверять себе и людям.

— Для меня особенно ценно было по-новому «увидеть» Пушкина, ребенком — живым, дерзким, справедливым, каким он был в детстве; найти настоящего кота-актера, который сыграл без использования графики, и открыть для себя талант юных актеров, — делится режиссер картины Алена Михайлова. — Их профессионализм и энергия стали главным открытием съемок, и именно благодаря этому фильм получился искренним и настоящим.

Картина вышла легкой и светлой. В ней большую часть экранного времени занимают стихотворные состязания детей, где можно подметить, что доброжелательность всегда более выигрышна, чем злость и зависть. И понять, что никакие призы не сравнятся с настоящей ценностью — пониманием близких, поддержкой друзей, возможностью заниматься любимым делом. Фильм стоит смотреть с детьми, чтобы разделить их эмоции, а по возвращении домой перечитать сказки и стихи Александра Сергеевича Пушкина и взглянуть на них из настоящего времени.

КСТАТИ

Место действия фильма «Мой друг, кот и Пушкин» — родовое имение Марии Алексеевны Ганнибал, бабушки Александра Сергеевича Пушкина, сейчас это подмосковный парк-усадьба «Захарово». Именно там великий поэт впервые заговорил по-русски: до шести лет маленький Саша говорил только по-французски. Добавим, что специально для этой картины рэп-исполнитель Леван Горозия, известный как L’one, записал совместно с юными артистами, которые снимались в проекте, трек «Никто кроме нас».