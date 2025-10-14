Авторы «Очень странных дел» раскрыли длительность дебютных серий пятого сезона

Создатель сериала «Очень странные дела» Росс Даффер опубликовал новый пост в соцсетях, посвящённый пятому сезону шоу. Один из авторов фантастического проекта раскрыл продолжительность каждого эпизода первой части продолжения.

Так, шоураннер отверг слухи, что каждый эпизод пятого сезона будет сравним с большим полнометражным фильмом. Наибольшую продолжительность получила четвёртая серия, на которой завершится первая часть — 1 час 23 минуты. В остальном длительность эпизодов составит около часа.

Длительность эпизодов первой части пятого сезона «Очень странных дел»

Первый эпизод — 1 час 8 минут

Второй эпизод — 54 минуты

Третий эпизод — 1 час 6 минут

Четвёртый эпизод — 1 час 23 минуты.

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастического шоу о городке Хоукинс в штате Индиана. Дебютные серии выйдут в ночь на 27 ноября, продолжение появится в ночь на 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января.