Милли Бобби Браун сыграет главную роль в сериале Netflix о призраках

По данным издания Deadline, звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун исполнит главную роль в новом сериале Netflix под названием «Призма».

«Призма» основана на одноимённом рассказе, который был опубликован в журнале Assemble Artifacts и написан в соавторстве с Ником Шафиром. Производством занимается Assemble Media. Браун сыграет Кэсси, женщину с уникальной способностью общаться с призраками, которая должна выяснить причину недавно обнаруженного феномена, из-за которого призраки появляются по всему миру, пока не стало слишком поздно.

Милли, братья Руссо и Рэйчел Броснахэн выступят продюсерами проекта. Даты начала съёмок и выхода у сериала пока что нет.