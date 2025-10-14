Второй сезон сериала «Пингвины моей мамы» скоро выйдет на экраны

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о долгожданной премьере второго сезона сериала "Пингвины моей мамы", одного из самых заметных и обсуждаемых проектов последних лет. Первый сезон завоевал любовь широкой аудитории, получил премию киноведов и кинокритиков "Белый слон" и вошел в топ лучших сериалов 2021 года. В новом сезоне зрителей ждут как уже знакомые герои, так и новые. В проекте снялись Макар Хлебников, Александра Урсуляк, Алексей Агранович, Платон Саввин, Петр Баранцев, Анастасия Имамова и другие. Среди пополнения в актерском составе - Елизавета Ищенко.

Главный герой Гоша повзрослел: теперь он выступает со стендапом, ссорится с девушкой и зарабатывает на съем квартиры. Родители погружены в переезд в новый дом - "маминых пингвинов" становится все больше.

Тем временем дети растут и находят свои таланты. Соню приглашают на фестиваль детской анимации в Турции, но родителям не до нее. В итоге она отправляется туда под присмотром братьев, и к путешествию вынужденно присоединяется Гоша. Совместное приключение откроет подросткам жизнь с новой стороны: впервые без взрослых, они открывают для себя дружбу, влюбленности и первые разочарования.

Прямая речь

Макар Хлебников, актер: - Возвращаться к роли, с которой ты начинал свой актерский путь, было интересно. Во втором сезоне Гоша все-таки смог наладить связь со своими родными и научился лучше понимать себя - он стал взрослее. Мне близка тема сериала, потому что я также проходил через переходный возраст: со скандалами и метаниями - чем я хочу заниматься, что приносит мне удовольствие. Это был очень эмоциональный период, и поэтому сериал мне так близок. Я бы посоветовал Гоше не терять свою искренность, дальше искать себя и людей, которые поддержат и поймут.