Определена дата выхода финального сезона «Вампиров средней полосы»

Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Вампиров средней полосы»
Третий сезон хитового сериала "Вампиры средней полосы" (18+) онлайн-кинотеатра START выйдет в ноябре. Он, напомним, станет для проекта финальным.
Стриминг также опубликовал тизер-трейлер и постер проекта.
По сюжету смоленским вампирам предстоит обострение противостояния с уральскими, а личные проблемы героев становятся особенно серьезными.
Запланированы десять 48-минутных серий.
Как утверждает шоураннер и режиссер третьего сезона Алексей Акимов, "все закончилось очень душевно".
В ролях: Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев (он заменил ушедшего служить в армию Глеба Калюжного), Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Андрей Соколов, Вита Корниенко, Павел Харланчук, Игорь Хрипунов и другие.