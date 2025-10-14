Определена дата выхода финального сезона «Вампиров средней полосы»

Третий сезон хитового сериала "Вампиры средней полосы" (18+) онлайн-кинотеатра START выйдет в ноябре. Он, напомним, станет для проекта финальным.

© Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»

Стриминг также опубликовал тизер-трейлер и постер проекта.

По сюжету смоленским вампирам предстоит обострение противостояния с уральскими, а личные проблемы героев становятся особенно серьезными.

Запланированы десять 48-минутных серий.

Как утверждает шоураннер и режиссер третьего сезона Алексей Акимов, "все закончилось очень душевно".

В ролях: Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев (он заменил ушедшего служить в армию Глеба Калюжного), Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Андрей Соколов, Вита Корниенко, Павел Харланчук, Игорь Хрипунов и другие.