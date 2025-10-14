Вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»

18 октября на "Кинопоиске" стартует второй сезон фантастической комедии "Кибердеревня". А пока опубликован новый трейлер.

Главный герой - фермер с Марса Николай бежит из Венеровского централа вместе с Робогозиным и отправляется в путешествие по Солнечной системе. Первая остановка - "отъехавшая в космос Москва".

К ролям вернулись Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Валерия Репина, Ольга Жевакина, Влада Лукина и Маргарита Силаева. Сергей Бурунов снова озвучил Робогозина. Также в сериале снялся Павел Деревянко - в роли вождя племени одичалых москвичей с "Патриков".