Всероссийский фестиваль уличного кино примет Чеховская библиотеке Таганрога

25 октября в Чеховской библиотеке Таганрога пройдет показ лучших короткометражных фильмов в рамках XII Всероссийского фестиваля уличного кино. В программе — шесть картин, отобранных из более чем 1400 работ, с участием известных актеров. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.

Чеховская библиотека Таганрога 25 октября примет у себя XII Всероссийский фестиваль уличного кино. Гостей мероприятия ждет бесплатный показ шести лучших короткометражек, которые стали финалистами конкурса, получившего более 1400 заявок.

В числе картин — работы молодых режиссеров, в которых снялись Виктор Сухоруков, Петр Федоров, Дарья Мороз и другие звезды. Особого внимания заслуживает дебют Ивана Добронравова, сына знаменитого уроженца Таганрога Федора Добронравова.

