Сериал «Волшебный участок» получил новый трейлер и точную дату премьеры
Онлайн-кинотеатр Okko объявил дату премьеры комедийного фэнтези "Волшебный участок 2" - продолжения хита 2023 года. Оно стартует 6 ноября.
Знакомый нам московский отдел по борьбе со сказочными преступлениями отправится в Санкт-Петербург - расследовать таинственную гибель руководителя местного отдела (Александра Ребенок). В Петербурге также много нечисти - как русской, так и приезжей. Например, тролли, гномы, Голем и Карлсон.
К своим ролям вернулись Николай Наумов, Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова и Мария Смольникова.
Новых персонажей сыграют Анна Уколова, Кирилл Мелехов, Денис Пьянов, Дмитрий Куличков, Валентина Мазунина. А Антон Лапенко озвучил говорящего полицейского пса Палыча. Появятся на экране также Гоша Куценко, Илья Соболев, Роза Хайрулина, Евгений Ткачук, Анна Семенович и другие.
В сезоне будет 8 серий по 50 минут.