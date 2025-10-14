Сериал «Волшебный участок» получил новый трейлер и точную дату премьеры

Онлайн-кинотеатр Okko объявил дату премьеры комедийного фэнтези "Волшебный участок 2" - продолжения хита 2023 года. Оно стартует 6 ноября.

Знакомый нам московский отдел по борьбе со сказочными преступлениями отправится в Санкт-Петербург - расследовать таинственную гибель руководителя местного отдела (Александра Ребенок). В Петербурге также много нечисти - как русской, так и приезжей. Например, тролли, гномы, Голем и Карлсон.

К своим ролям вернулись Николай Наумов, Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова и Мария Смольникова.

Новых персонажей сыграют Анна Уколова, Кирилл Мелехов, Денис Пьянов, Дмитрий Куличков, Валентина Мазунина. А Антон Лапенко озвучил говорящего полицейского пса Палыча. Появятся на экране также Гоша Куценко, Илья Соболев, Роза Хайрулина, Евгений Ткачук, Анна Семенович и другие.

В сезоне будет 8 серий по 50 минут.