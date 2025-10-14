Мелодраму «Виталя» с Еленой Пановой покажет «Россия»

Премьера фильма «Виталя» состоится 25 октября 2025 года на телеканале «Россия». Главные роли в мелодраме режиссёра Анатолия Артамонова исполнили Елена Панова, Максим Битюков, Марина Митрофанова, Никита Кучихидзе, Лолита Таборко, Анастасия Воевода, Самад Мансуров, Дарья Храмцова, Станислав Тикунов и другие.

© Соцсети

Главная героиня Виталина (Панова) уже много лет работает участковым и привыкла отдавать службе гораздо больше сил и времени, чем собственной семье. Но на следующий день после тридцатой годовщины свадьбы её муж, учёный и профессор Анатолий Розанов (Битюков), неожиданно решает уйти от неё к восемнадцатилетней секретарше Свете (Воевода), которая к тому же ждёт от него ребёнка. Свой неприглядный поступок Анатолий объясняет местью. Он сделал тесты на отцовство и выяснил, что лишь двое из троих их взрослых детей ему действительно родные. А значит, жена первой начала изменять ему. Виталя решает доказать свою невиновность и для повторного анализа в тайне собрать ДНК детей – Натальи (Митрофанова), Михаила (Кучихидзе) и Елены (Таборко). Виталина по очереди поселяется в доме у каждого из них, и с большим усердием берётся решать их семейные проблемы…