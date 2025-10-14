Опубликован музыкальный отрывок из сказки «Горыныч» с Курцыным и Петровым

Кинокомпания "Вольга" публикует музыкальную сцену с Романом Курцыным из сказки "Горыныч".

В сцене Роман Курцын в роли циркового силача Бамбулы - одного из положительных героев истории.

Главную же роль - моряка Алексея, попавшего в сказочный мир и нашедшего там маленького дракона, играет Александр Петров.

В ролях также: Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова, Алексей Филимонов, Сергей Епишев, Александр Робак и другие.

Премьера - 23 октября.

Трейлер - здесь.