Опубликован музыкальный отрывок из сказки «Горыныч» с Курцыным и Петровым
Кинокомпания "Вольга" публикует музыкальную сцену с Романом Курцыным из сказки "Горыныч".
В сцене Роман Курцын в роли циркового силача Бамбулы - одного из положительных героев истории.
Главную же роль - моряка Алексея, попавшего в сказочный мир и нашедшего там маленького дракона, играет Александр Петров.
В ролях также: Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова, Алексей Филимонов, Сергей Епишев, Александр Робак и другие.
Премьера - 23 октября.
Трейлер - здесь.