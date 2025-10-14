На «Ленфильме» покажут дебютный фильм Ивана Твердовского

Киностудия "Ленфильм" проведет специальный показ драмы "Класс коррекции", который пройдет в рамках "Ленфильм-клуба" 15 октября. После просмотра зрителей ждет обсуждение картины с режиссером Иваном И. Твердовским, который также курирует лабораторию "Ленфильм-дебют".

Фильм "Класс коррекции" - это дебютная работа Твердовского в игровом кино, получившая признание на многих фестивалях. Картина рассказывает о девочке-колясочнице Лене Чеховой, которая после домашнего обучения попадает в обычную школу, в класс коррекции. Там она встречает первую любовь и сталкивается с жестокостью мира.

Иван И. Твердовский поделился, что для него большая честь быть частью проекта "Ленфильм-дебют" в этом году.

"Я очень жду встречи с ребятами, чтобы пообщаться на тему дебютного кино. Мы поговорим про все этапы производства, сложности и трудности дебютного проекта, особенности продвижения и выстраивания режиссерской траектории. Жду интересного общения", - отметил режиссер.

Картина была отмечена на "Кинотавре" как "Лучший дебют", получила главный приз в Карловых Варах, а также награды за режиссуру и лучшую женскую роль на фестивале "Меридианы Тихого".