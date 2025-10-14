Первые кадры фильма ужасов «Пришлите помощь»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры предстоящего фильма «Пришлите помощь» — хоррора от режиссёра Сэма Рэйми, известного по серии «Человек-паук» и «Доктору Стрэнджу».

Сюжет расскажет о женщине и её начальнике, которые чудом выжили после авиакатастрофы и оказались на необитаемом острове.

Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти», «Настоящий детектив»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт», «Оборотень») и Деннис Хейсберт («Жизнь короля», «Тринадцатый этаж»).

Кадры фильма «Пришлите помощь»

В зарубежный прокат «Пришлите помощь» выйдет 30 января 2026 года. В России ленту будут показывать неофициально.