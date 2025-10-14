Почему юбилей Есенина не спас картину Клима Шипенко от запрета

130-летие со дня рождения Сергея Есенина отметили торжественно и пышно. Однако даже круглая дата не стала весомым поводом для того, чтобы наконец-то выпустить на экраны многострадальный фильм «Декабрь» Клима Шипенко с Александром Петровым в роли одного из главных русских поэтов. Какую же тайну скрывает картина о последних трех днях жизни Есенина?

Все это странно, учитывая тот факт, что Клим Шипенко – официально признанный режиссер, снявший «Вызов» в космосе, куда он летал вместе с актрисой Юлией Пересильд. Кроме того, Шипенко снял «главный российский блокбастер» «Холоп», принесший свыше 3 млрд рублей. Он уже снимает его третью часть, где перевоспитывают не маменькиного сынка, а семейную пару.

Изначально с «Декабрем» все складывалось тревожно. Госфинансирование удалось получить только со второй попытки. Многие из нас тогда следили за защитой проекта на питчинге в присутствии экспертной комиссии Фонда кино. Такое не забывается.

Клим говорил, что снимет фильм в эстетике белого нуара, что это будет погружение в сознание поэта и попытка понять, что происходило в его душе. Из зала прозвучала реплика одного из экспертов: «Есенин у вас самоубийца? Может быть, стоит придерживаться другой версии: он был убит?» Последовала немая сцена. Режиссер растерялся. Казалось, что исход предрешен. И тут произошла незабываемая сцена консолидации коллег.

Другие участники питчинга, рискуя за проявленное сопротивление поставить под удар собственные проекты, поддержали Клима. Точки расставил продюсер Сергей Сельянов, сказавший, что Шипенко создал несколько ярких и успешных картин, что он несколько лет живет этим проектом, а значит, может рассчитывать на поддержку Фонда кино, деятельность которого не может упираться только в «бабки».

Согласно сценарию, написанному Климом вместе с отцом, драматургом Алексеем Шипенко, на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан. Она подготовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь оставалось сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в круговорот событий. Он мчится навстречу своей любимой несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути.

Премьера «Декабря» все время откладывалась. Первоначально релиз картины планировался на конец 2021 – начало 2022-го. В срок завершить картину помешало то, что режиссер переключился на «Вызов». Назначили новый релиз на осень 2024 года. Опять не случилось.

Когда ожидаемая премьера не состоялась, продюсеры дали официальный комментарий: «В интересах максимального потенциала коммерческих сборов продюсеры фильма «Декабрь» приняли решение перенести релиз. Новая дата будет озвучена дополнительно». Любопытный документ, особенно с учетом того, что продюсеры взялись за современную игровую версию «Чебурашки».

А ведь еще недавно продюсер Вадим Верещагин, сын Леонида Верещагина, ставшего «правой рукой» Никиты Михалкова (это к вопросу об административном ресурсе), оптимистично заявлял:

«Успешная продюсерская команда, талантливый режиссер Клим Шипенко, который уже не раз доказал, что умеет работать в разных жанрах, отличный актерский состав — всё это секретные элементы успеха. Уверен, это будет большая зрительская картина!»

В мае 2020-го, когда все мы сидели по домам на карантине, Клим Шипенко рассказал «МК», что готовится к съемкам триллера о Сергее Есенине:

«Верю в то, что все получится этой зимой. Я готовлюсь к работе. Уж не знаю, хорошо это меня характеризует или плохо, но я прочитал самую толстую за всю мою жизнь книгу. В ней более тысячи страниц, и написана она Захаром Прилепиным о Есенине. Я не хочу делать биографическое кино. Я давно пытаюсь снять фильм о Есенине. Благодаря карантину я углубился в материал, и это позволит подойти к нему более осмысленно. Чувствую душой, что Есенин - самый русский поэт».

Портретного сходства у Александра Петрова с Есениным нет, но Шипенко привлекал его взрывной темперамент. Позднее актер признается, что это была самая сложная его роль.

На роль возлюбленной и жены поэта Айседоры Дункан Клим Шипенко хотел пригласить зарубежную актрису, в идеале – американскую со знанием французского языка. Назывались имена Лив Тайлер и Марион Котийяр. В итоге Дункан сыграла российская актриса Сабина Ахмедова.

Помимо версии невыхода «Декабря» по причине, прозвучавшей из уст экспертов на питчинге, появилась и другая. А именно - очернение даже не чекистов, которые довели Есенина до трагического финала, но в их лице представителей силовых структур как таковых. Все домыслы свидетельствуют о том, что картина у Клима Шипенко получилась, раз вызывает столько страха и беспокойства.