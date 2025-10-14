Каким будет новый мюзикл «Алиса в Стране чудес»

Сказка Льюиса Кэрролла об Алисе — одна из самых часто экранизируемых в мире, есть десятки фильмов по ее мотивам, первый из которых вышел еще в 1903 году. Скоро на экранах появится еще один, с несколько необычной концепцией: он снят не просто по мотивам "нетленки" Кэрролла, а представляет собой экранизацию советского аудиоспектакля "Алиса в Стране чудес" на стихи Владимира Высоцкого. В картине сыграли Анна Пересильд, Милош Бикович, Сергей Бурунов, Паулина Андреева, Кристина Бабушкина, Ирина Горбачева и другие звезды.

Стихи Высоцкого под современную музыку

В 1976 году режиссер Олег Герасимов поставил аудиоспектакль "Алиса в Стране чудес" по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Стихи и мелодии для него написал Владимир Высоцкий — многие из песен он сам же и исполнил. Партию главной героини пела Клара Румянова, также в записи участвовали артисты МХАТа. Из-за плотного графика Высоцкого производство аудиоспектакля длилось больше двух лет, а выпуск сопровождался скандалом и увольнениями причастных — на худсовете в текстах разглядели антисоветский подтекст, создателей обвинили в том, что они "развращают детей чудовищными песнями". Благодаря стечению обстоятельств пластинку все же выпустили. Музыкальный критик и обозреватель портала "Звуки.ру" Артем Липатов писал, что она пользовалась бешеной популярностью до начала 1990-х — по неофициальным сведениям, дополнительные тиражи выпускали едва ли не каждый год.

Теперь стихи Высоцкого получат вторую жизнь.

"Актуализировать его поэзию в современной музыке в экранизации написанной им когда-то пластинки "Алиса в Стране Чудес" — и гордость, и ответственность для всех нас", — передает пресс-служба Kion слова Данилы Шарапова, генерального продюсера компании "Медиаслово" (создатели нового фильма — "Медиаслово" в партнерстве с онлайн-кинотеатром Kion и "Газпром-медиа холдингом" — прим. ТАСС).

В фильме будет много музыкальных номеров. Саундтреком картины стала песня "Силуэт", записанная Ваней Дмитриенко и Анной Пересильд. Режиссер "Алисы в Стране чудес" — Юрий Хмельницкий, для которого это второй полнометражный фильм (его дебют — "Лед-3" 2024 года). Сценарий написала Карина Чувикова, заявившая о себе сериалом "Между нами химия" (2025). Съемки музыкальной сказки проходили в Москве, Сочи и Абхазии.

Знакомый сюжет

Пятнадцатилетняя Алиса попадает в Страну чудес, где не существует времени. Среди жителей необычной вселенной девочка замечает своих близких и друзей, но никто из них не узнает ее. Алисе предстоит спасти Страну чудес от катастрофы, вернуться домой, а еще, как обещают создатели картины, обрести любовь. Однако героиню ждет долгий путь, на котором ей встретятся море из ее собственных слез, коварные тропы волшебного леса, смертельно опасная лавина и другие испытания.

"Каждый подросток в какой-то момент переживает непростой период в своей жизни, как и моя героиня. Я верю, что не только подростки смогут почерпнуть для себя много интересных мыслей, полезных для их личного опыта, но и их родители", — прокомментировала посыл фильма Анна Пересильд (исполнительница роли Алисы) в пресс-релизе.

Звездный актерский состав

Анна Пересильд получила широкую известность в 2023 году — после выхода сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором она сыграла Айгуль, возлюбленную одного из главных героев. По словам актрисы, "Алиса в Стране чудес" — ее проект мечты.

"Я с самого детства мечтала сыграть Алису. У меня есть огромное количество коллекционных изданий этой книги, игрушек, я была и остаюсь фанатом этого произведения", — цитирует Пересильд пресс-служба.

Милош Бикович сыграл в фильме Шляпника, Паулина Андреева — Герцогиню, Андрей Федорцов — Белого Кролика, а Сергей Бурунов — Гусеницу.

Ирину Горбачеву увидим в образах мамы Алисы в реальном мире и Королевы в Стране чудес. Судя по словам Юрия Хмельницкого, и другие персонажи существуют сразу в двух измерениях:

"Каждому нужно было найти не один образ, а два. Ты и реальный человек, и сказочный персонаж. Два радикально разных режима существования. В одном необходимо быть человеком, во втором — абсурдным, громким, амплитудным сказочным героем. Задачка со звездочкой, но удовольствие большое".

Роль Чеширского Кота исполнил Илья Лыков.

"Мне настолько все нравилось, что я не спал ночами от волнения, жаждал, чтобы поскорее пришел день съемки, или примерки, или записи песни, или репетиции танца. Это что-то сродни тому, как Гарри Поттер ждал дня поездки в Хогвартс. Потому что я впервые работаю над таким масштабным проектом и с таким масштабными творцами. Нет, волшебниками", — поделился артист впечатлениями с Kion.

Полина Гухман сыграла в музыкальной сказке Мышь, Артем Кошман — Попугая, Олег Савостюк — Додо. Одна из центральных ролей у Кристины Бабушкиной. Она играет Веру Васильевну — классную руководительницу Алисы. О своей "ученице" и других участниках съемок актриса говорит так:

"Невероятный трепет и уважение у меня вызывала наша Аня Пересильд, у которой в силу сценария и задумки была очень большая нагрузка. Трудоспособная, серьезная, очень профессиональная и талантливая девочка. Команда молодых артистов — мой восторг и восхищение. Они заряжали меня своим настроением, учили новым словам и мемам".

Что говорят участники проекта

"Всей командой мы очутились в самой настоящей Стране Чудес на пять месяцев съемочного процесса. Столько тепла и поддержки на площадке, как на "Алисе в Стране Чудес", я, наверное, еще не получал", — сказал режиссер Юрий Хмельницкий.

Судя по словам Кристины Бабушкиной, съемками остались довольны и артисты: "Главный наш краш и любимчик — это, конечно же, Юра Хмельницкий. Мы с удовольствием шли за ним и доверяли ему. Надеюсь, наш азарт, удовольствие и старания зритель оценит и полюбит эту "Алису".

По словам Анны Пересильд, зрителей ждет "невероятное, масштабное, грандиозное кино". Кстати, в начале октября ТАСС узнал, что большинство опрошенных россиян хотели бы сами побывать в Стране чудес.