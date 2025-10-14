Что известно о продолжении сериала «Каштановый человечек»

Первый сезон датского криминального мини-сериала «Каштановый человечек» вышел в 2021 году на Netflix. После довольно большого перерыва стало известно о продлении проекта. «Лента.ру» рассказывает, что известно о втором сезоне «Каштанового человечка»: дата выхода, детали сюжета, производство, актеры и роли, а также другие подробности.

Главное о сериале

Оригинальное название: Kastanjemanden

Kastanjemanden Страна: Дания

Дания Платформа: Netflix

Netflix Жанр: триллер, детектив, криминал

триллер, детектив, криминал Режиссеры: Каспер Барфоэд, Миккел Серуп, Милад Алами

Каспер Барфоэд, Миккел Серуп, Милад Алами Сценаристы: Дорт Хег, Сорен Свейструп, Дэвид Сандрейтер

Дорт Хег, Сорен Свейструп, Дэвид Сандрейтер Продюсеры: Мари Луиза Сиим, Мортен Кьемс Юль, Стайн Мелдгор Мэдсен

Мари Луиза Сиим, Мортен Кьемс Юль, Стайн Мелдгор Мэдсен Год выхода первого сезона: 2021

2021 Количество серий : 6 (первый сезон)

: 6 (первый сезон) Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,5

7,5 Рейтинг IMDb: 7,6

«Каштановый человечек» основан на дебютной книге Сорена Свейструпа — сценариста из Дании. Фанатам скандинавских детективов он известен по работе над сериалом «Убийство», который получил американскую адаптацию с Мирей Инос и Юэлем Киннаманом и задал моду на скандинавский нуар.

Книга и экранизация рассказывают о двух детективах, разыскивающих маньяка, который отмечает своих жертв фигурками из каштанов.

Премьера первого сезона «Каштанового человечка» состоялась 29 сентября 2021 года на Netflix. По сути, это мини-сериал, то есть законченная история. Второй сезон станет самостоятельным сиквелом и, вероятно, будет больше напоминать спин-офф — ответвление от основной истории.

Дата выхода 2-го сезона

Несмотря на успех на стриминговой платформе, долгое время не было информации, продлят ли проект. О том, что второй сезон «Каштанового человечка» был заказан Netflix, стало известно лишь весной 2024 года. Тогда же появилось первое релизное окно проекта. Второй сезон сериала «Каштановый человечек» ожидается к выходу в 2026 году.

Точная дата выхода пока неизвестна, официального трейлера второго сезона на данный момент тоже нет. При этом медиа предполагают, что продолжение выйдет примерно в то же время, что и первый сезон — 23 сентября 2026 года. Ожидается, что выход всех серий состоится в один день.

Сюжет

Первый сезон

В центре сюжета — охота на маньяка, который получил прозвище Каштановый человечек: на месте своих преступлений он оставляет фигурки из каштанов. Первой жертвой становится Лора Кьяер, расследовать дело поручают детективу Найе Тулин. Тулин против такого решения: она как раз хотела сменить работу, чтобы наладить личную жизнь.

Ее напарником назначают Марка Хесса — уставшего от жизни полицейского. Вскоре расследование приводит их на порог министра Розы Хартунг. Выясняется, что новое дело может быть связано с загадочным исчезновением ее дочери Кристины, которое произошло еще год назад.

Чем закончился первый сезон «Каштанового человечка»?

На протяжении всего расследования основным подозреваемым был муж одной из первых жертв, однако следователи шли по ложному следу. Настоящим преступником оказался Симон Генц — судмедэксперт, который входил в ближайшую команду следователей и формально помогал Найе Тулин и Марку Хессу.

Первые подсказки появляются в прологе первого сезона, действие которого происходит в 1987 году. Зритель видит расправу над семейной парой и их сыном, в которой выживают двое других детей — приемный мальчик и его сестра.

Докопаться до истины удается лишь в финале сезона: к расследованию присоединяется детектив, который вел то самое дело. В итоге команда следователей выясняет, что приемного мальчика, который выжил, зовут Токе Беринг. А взглянув на его школьную фотографию, Хесс понимает, что это Генц.

Тогда же становятся ясны и мотивы, которые толкнули Генца к таким действиям. Оказывается, Генц и его сестра изначально жили в другой приемной семье — их взяли родители Розы. Однако они были вынуждены уйти после того, как Роза солгала о неподобающем поведении Генца. В результате они попали в семью к жестоким людям, которые травмировали Генца и подтолкнули его к преступлениям как к способу отомстить Розе и ее родителям.

Выясняется, что именно Генц похитил дочь Розы, Кристину. В финале полиции удается найти ее живой.

Второй сезон

На данный момент неизвестно, о чем будут новые серии «Каштанового человечка». Дело в том, что первый сезон основан на одноименном романе Сорена Свейструпа. И в финале сериала тайна «Каштанового человечка» была раскрыта. Продолжения книги нет, поэтому можно лишь предполагать, что покажут во втором сезоне.

Возможно, Тулин и Хесс столкнутся с новым загадочным расследованием. А может, сериал станет антологией вроде «Настоящего детектива», и на смену полюбившимся главным героям придет новая команда, которую ждет похожее дело.

Актеры и роли

Пока нет информации о том, какие персонажи появятся во втором сезоне и вернется ли кто-то из уже знакомых зрителю героев. Поэтому напомним, какие актеры снимались в первом сезоне «Каштанового человечка».

Даница Чурчич («Мост», «Тень в моих глазах») — детектив Найа Тулин;

Миккель Боэ Фельсгор («Граф Монте-Кристо», «Моя земля») — детектив Марк Хесс;

Ибен Дорнер Эстергор («Правительство», «Соммердаль») — министр Роза Хартунг;

Эсбен Дальгор Андерсен («Непотопляемый», «Кроха — тяжело быть 11-летним») — Стин Хартунг;

Давид Денсик («Девушка с татуировкой дракона», «Чернобыль») — судмедэксперт Симон Генц;

Ларс Ранте («Настанет день», «Еще по одной») — Нюландер;

Андерс Хове («Последняя песнь Мифуне», «Мост») — Аксель;

Лива Форсберг («Не говори никому») — Ле Тулин;

Али Казим («Адамовы яблоки») — Неру;

Луис Несс-Шмидт («Бигуди Кармен», «Гостья из космоса») — Густав Хартунг;

Софи Гробель («Настанет день», «Дом, который построил Джек») — Мари Холст;

Ариан Кашеф («Соммердаль», «ДНК») — Якоб Расули;

Андерс Нюборг («Мистериум. Журнал 64», «Мост») — детектив Абильдгор;

Каспер Лейснер («Настоящий детектив», «Стрелок») — Себастьян;

Олаф Хойгаард («Школа медсестер», «Меч короля») — детектив Тим Янсен.

Интересные факты