Фильм «Зачем планете вулканы?» с Алексеем Гуськовым обзавелся датой выхода

Премьера документального фильма "Зачем планете вулканы?" с ведущим Алексеем Гуськовым состоится 19 октября на телеканале РЕН ТВ.

© Российская Газета

"Зачем планете вулканы?" - первый фильм научно-популярного познавательного цикла "Что мы знаем о планете Земля?", который раскроет загадки, тайны и неизвестные факты об устройстве и жизни нашей планеты.

Рассказ отправит зрителей в захватывающее путешествие к самым мощным и загадочным геологическим объектам мира, чтобы узнать, какую роль они играют в судьбе человечества и всей планеты.

Фильм поведает, как одно извержение чуть не погубило наших предков, как огненные гиганты незримо управляют ходом истории и какие уникальные ценные ресурсы дарят человечеству.

Цикл "Что мы знаем о планете Земля?" будет выходить по воскресеньям в 23:55. Хронометраж одного выпуска - 46 минут.