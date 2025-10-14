Сериал «Амадей» про молодого Моцарта обзавелся первым тизером

Онлайн-кинотеатр Sky представил первый тизер сериала «Амадей» про молодого Вольфганга Моцарта. Шоу стартует уже в декабре, точную дату выхода назовут позже.

Сюжет сериала расскажет о 25-летнем Моцарте, который приезжает в Вену конца XVIII века. Там он знакомится с будущей женой Констанцией Вебер и композитором Антонио Сальери, с которым у молодого человека произойдёт знаменитый мифический конфликт.

Главную роль в проекте исполнил Уилл Шарп («Белый лотос»). В сериале также снялись Габриэль Криви («На моём месте») и Пол Беттани («Мстители»).

