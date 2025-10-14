В России покажут "каннскую" драму "Звук падения"

Гипнотическую драму немецкого режиссера Маши Шилински "Звук падения" (In Die Sonne Schauen, 18+), получившую Приз жюри Каннского кинофестиваля и выдвинутую на соискание премии "Оскар" от Германии, покажут в РФ.

В основе сюжета картины - монументальная зарисовка сокровенных чувств четырех молодых женщин, выросших в доме на уединенной ферме в разное время, с Первой мировой войны и до наших дней. Героинь разделяют десятилетия, однако их судьбы поразительно отражают друг друга.

Российский прокат начнется 4 декабря, до этого пройдут спецпоказы в Москве (18 октября), Петербурге (19 октября) и Краснодаре (3 ноября).