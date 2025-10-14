Ангелина Пахомова спасается в лесу от мужчин в трейлере «Трофея»

Трейлер фильма «Трофей» представила 13 октября 2025 года кинокомпания «Берг Саунд». Главные роли в экшн-триллере исполнили Игорь Жижикин, Ангелина Пахомова, Федор Гамалея и Виктор Михайлов. Режиссером выступил Михаил Паник (Бабченко), продюсерами - Дмитрий Настиченко («Пила.Джокер», «Новогодний ол инклюзив»), который написал сценарий к фильму, и Павел Еремин.

© Постер

По сюжету, главная героиня Лина (Пахомова) отправляется на охотничью виллу в Карелии, чтобы провести романтический уикенд с Максом (Михайлов) — футболистом на закате своей карьеры. Идиллия внезапно рушится с приездом его брата Дэна (Гамалея), только что подписавшего контракт с известным футбольным клубом, и их агента Степаныча (Жижикин). Празднование вскоре превращается в кошмар: встреча Лины и Дэна заканчивается жестокостью по отношению к девушке. В диких и безжалостных лесах Карелии она вынуждена бороться не только с внешней угрозой, но и с предательством — ведь Макс оказывается не тем, кем казался. Сможет ли хрупкая девушка противостоять смертельной охоте, где на кону — ее жизнь?

Роль Лины была интересна тем, что для меня это архетипическая история трансформации героини, - говорит Ангелина Пахомова. - Я бы в целом наш фильм воспринимала через слой метафоры перерождения, притчи или мифа. Не по первому плану экшн-драмы. Для меня это также феминистическое высказывание, так как во главе стоит женщина, которая справилась с мужчинами. Не особо типичная история. Я воспринимаю историю Лины как превращение человека из «вегетарианца» в «хищника». Она как, герой сказок проходит путь, перестает быть наивной в этом мире, и обретает себя через тяжелые препятствия.

Съемки фильма проходили в Карелии и Подмосковье.

В российский прокат «Трофей» выйдет 16 октября.