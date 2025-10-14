Опубликован новый трейлер аниме All You Need Is Kill

Японская Studio 4°C представила трейлер аниме-фильма All You Need Is Kill («Всё, что тебе нужно — убивать»). Премьера в стране восходящего солнца состоится 9 января 2026 года, позже проект доберётся до западных кинотеатров.

© Кадр из фильма

Напомним, ранее ранобэ All You Need Is Kill стало основой для голливудского блокбастера «Грань будущего» (2014) с Томом Крузом и Эмили Блант. Теперь же произведение получит аниме-адаптацию.

Главным персонажем аниме будет Рита Вратаски — в остальном сюжет останется прежним и вновь расскажет о вторжении пришельцев и временной петле.