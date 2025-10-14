Аль Пачино и дочь Миллы Йовович снимутся в новом фильме Люка Бессона

Кифер Сазерленд, Аль Пачино и Эвер Андерсон сыграют главные в фильме «Отец Джо» (Father Joe). Как сообщает Variety, автором сценария и продюсером проекта выступает Люк Бессон, режиссерское кресло займет Бартелеми Гроссманн («Проклятие Артура»).

Действие экшн-триллер разворачивается на Манхэттене в 1990-е годы. Сазерленд играет роль верующего человека по имени Джо, ведущего жестокую войну с преступным миром города. Пачино появится в образе могущественного главаря мафии, чья империя сталкивается с крестовым походом отца Джо, а Андерсон - девушку, которая под руководством Джо оказывается между опасностью и искуплением.

Продюсерами фильма выступают компании LB Production и EuropaCorp, в активе которых такие продюсерские и режиссерские хиты Бессона, как «Заложница» с Лиамом Нисоном, «Люси» со Скарлетт Йоханссон и «Леон».

«ИнтерМедиа» напоминает, что 17-летняя Эвер Андерсон (уже снявшаяся в фильмах «Чёрная вдова» и «Питер Пэн и Венди») – дочь режиссера Пола У.С. Андерсона и актрисы Миллы Йовович, которая снялась в 1997 году в главной роли в фантастическом боевике Люка Бессона «Пятый элемент», и в том же году они поженились. Милла также сыграла главную роль в фильме Люка «Жанна Д’Арк» в 1999-м, и вскоре они развелись.