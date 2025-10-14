Фильм «Соленая тропа» с Андерсон и Айзексом обзавелся датой российского релиза

Локализованный трейлер и дату выхода в российский прокат фильма «Соленая тропа» (The Salt Path) был обнародован 14 октября 2025 года. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в дебютной картине (основанной на реальной истории) Марианн Эллиотт исполнили Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс, а также снялись Гермиона Норрис, Джеймс Лэнс, Лара Пик, Ллойд Хатчинсон, Бернард Коллако и другие.

© Кадр из фильма

Судьба обрушивает серьёзные испытания на семейную пару – Рэйнор (Андерсон) и Мота (Айзекс), но, потеряв всё, что имели, они принимают неожиданное решение отправиться в путешествие по самому длинному маршруту в Англии, знаменитому своей суровой красотой, - сообщается с синопсисе. - За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности.

В российский прокат «Соленую тропу» выпустит 13 ноября кинокомпания «Синема Парк» и компания U Films.