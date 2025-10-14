Антон Шагин и Любовь Константинова снимаются в сериале «Американец»

Съемки многосерийного детектива «Американец» стартовали в Москве в октябре 2025 года. Главные роли в картине исполнят Антон Шагин, Любовь Константинова, Мария Миронова, Юрий Чурсин, Карина Андоленко, Пётр Рыков, Владимир Довжик и многие другие. Режиссер – Павел Дроздов. Проект создается кинокомпанией «Русское».

Действие сериала происходит в 1949 году. Москву накрывает волна кровавых грабежей. Банда, действующая с невероятной дерзостью и жестокостью, одну за другой берет сберкассы и ювелирные магазины и при этом не оставляет следов. Бандиты походят на чуждых советской действительности чикагских гангстеров, а руководит грабежами, по слухам, преступный гений по прозвищу Американец. Расследование серии громких преступлений сводит двух совершенно непохожих героев: Зосю Острякову (Константинова), героя войны и стажера МУРа, и одного из лучших оперативников уголовного розыска, капитана милиции Егора Макарова (Шагин). Вместе им предстоит распутать клубок преступлений и выяснить, кто скрывается за прозвищем Американец и какой грандиозный план на самом деле стоит за всеми этими ограблениями. Но для Зоси поиск правды – еще и личная миссия, ведущая к судьбе ее пропавшего жениха.

Съемки пройдут в Москве, Подмосковье и Твери. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телевизионная - в эфире телеканала «Россия».