Что сказал Кончаловский на премьере сериала «Хроники русской революции»

Премьера первых четырех серий нового киноромана Андрея Сергеевича Кончаловского "Хроники русской революции" состоялась в онлайн-кинотеатре START. Новые серии выходят по пятницам. А накануне появления новинки на платформе в Москве, в кинотеатре "Октябрь" состоялась масштабная премьера документального цикла.

Среди гостей на премьере были: Никита и Анна Михалковы, Егор Кончаловский с дочерью Марией, Антон и Дарья Златопольские, Дмитрий Дибров c сыном, Федор Бондарчук, Сергей Гармаш, Дарья Мороз и другие.

Но главными звездами вечера, безусловно, стали режиссер и автор сценария Андрей Кончаловский и актеры сериала Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук, Александр Мизёв, Тимофей Окроев, Никита Каратаев, Мария Шумакова и Ольга Лерман.

"Смотрите, какая огромная толпа людей принимала участие в этом путешествии! - произнес со сцены режиссер и автор сценария Андрей Кончаловский. - Это путешествие вокруг земного шара, и счастье, что мы дошли до гавани и не утонули по дороге. Эта большая работа требует от нас, конечно, некого авантюризма, "энергии заблуждения", как говорил Лев Николаевич. Надо быть либо достаточно глупым, либо весьма безумным человеком, чтобы браться и рассказать о событиях колоссального размера, которые потрясли мир в начале прошлого века. И размер этот очень сложно охватить и тем более передать. Вот соразмерность и была для меня самой большой задачей, которую я решал, пока шел, закрыв глаза, по этой дороге. Надеюсь, что мы каким-то образом постарались, а может, даже соответствовали тем глобальным тектоническим событиям, которые потрясли нашу страну, а вместе с ней и весь мир в начале прошлого века, начиная, конечно, с грандиозных исторических фигур, которые тогда находились на гребне волны. В любом случае я смиренно прошу у судьбы прощения за то, что мы решились на этот дерзкий поступок: рассказать еще раз, может быть, по-другому, историю нашей великой страны и эти великие события, значимость которых очень трудно преувеличить. Особенно сегодня, когда все как-то уходит вдаль, и на песке остаются только следы, заметаемые ветром истории. Поэтому очень важно для меня, ценно и дорого, если мы снова вспомним тех людей, которые творили историю и которых вела судьба, а может быть, даже сметала, и попробуем их снова прочувствовать и полюбить. И, конечно, мои соратники, мои друзья, артисты и художники, с которыми я это делал, и люди, которые поверили в этот достаточно амбициозный проект... Потому что мы были свободны. Я благодарю их за то, что мы пошли вместе в это плавание. Мы еще плывем, надеемся, что скоро приплывем в гавань, и вы нас встретите. Спасибо большое".

Серии, отобранные для показа на премьере, были соединены в единое полотно. Показали три серии: шестую, седьмую и восьмую. Они охватывают события фильма с осени 1914 года до апреля 1917 года.

В целом же действие охватывает период с 1905 по 1924 год. Масштаб проекта подчеркнул в своем приветственном слове генеральный директор телеканала "Россия" Антон Златопольский:

"Бывают обычные люди, которые живут обычной жизнью, а бывают люди других масштабов, которые совершают поступки, непривычные для нормального человека, и они остаются в истории. Это фильм об огромном куске истории ХХ века, который, наверное, перевернул страницу во многом в мире. Действие сериала происходит на протяжении 20 лет, и в нем действуют именно такие люди невероятных масштабов. Наверное, чтобы снять такой многосерийный фильм, нужны люди, которые соответствуют этому масштабу. И такие люди стоят сегодня на сцене".

Не вся группа смогла поместиться на сцене "Октября". Представить проект поднялись актеры, руководители цехов, основные действующие лица.

"Группа гораздо больше. Хочу поблагодарить удивительную команду артистов, которая сложилась на этом проекте, - отметил Антон Златопольский. - С нами сегодня, к сожалению, нет - потому что находится на съемках в другом месте - Юры Борисова, но здесь представлена просто плеяда талантливейших людей. Некоторых из них вы впервые увидите на экране, но оторваться от них невозможно, такое ощущение, что эти люди уже давно народные. И конечно же, хочу поклониться Андрею Сергеевичу. Это невероятно - то, что он сделал. Спасибо".

О чем фильм

1905 год. Санкт-Петербург. Михаил Прохоров (Юра Борисов) получает назначение лично от императора. Николай II (Никита Ефремов) надеется, что новый начальник особого отдела департамента полиции справится с революционным подпольем и поможет спасти монархию от падения. Российская империя трещит по швам: ожидание глобальных потрясений уже пронизывает страну. Преданный Прохоров сразу встречает сопротивление изнутри: в заговорах, коррупции и изменах замешаны "неприкасаемые". Тайное расследование на каждом повороте сталкивает его с главными действующими лицами эпохи, среди которых Ленин, Распутин, Столыпин, Горький, Сталин, Троцкий, агент британской разведки Рейли, Керенский, Корнилов и другие исторические персонажи. Один из самых неуловимых противников Прохорова - боевик и революционер Лютер (Александр Мизёв), под чьим началом в подпольную борьбу включается Ариадна Славина (Юлия Высоцкая). Отчаянная авантюристка вовлекает в опасные игры и своего возлюбленного - молодого музыканта Алексея Тихомирова (Никита Каратаев)...