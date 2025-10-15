Представлена документальная картина «Русские. Искусство быть»

Телеканал «Россия-Культура» известен качественными документальными работами. Недавно на суд зрителей он представил особый по глубине проект: многосерийный документальный фильм «Русские. Искусство быть».

Оценка собственной соотнесенности со страной, суть нашей национальной идеи, если она существует, попытка понять загадочную русскую душу.... Скажете, все это было и было не раз? Возможно, да. Но работа Анны Коряковцевой все же принципиально отличается от ряда синонимичных ей картин. Обратите внимание: близкие к заявленной теме вопросы возбуждаются в СМИ и на ТВ все чаще. А почему? Потому что именно эта тема сегодня возглавляет топ самых острых и важных для России. Например, возьмем мегаполис — неспящий, искрящийся светом круглосуточно, бессердечный, разъединяющий людей и превращающий их в одиночек, и деревеньку, одиночество которой обусловлено ее забытостью, выпадением из современности, бытовым вымиранием. Но что-то при этом объединяет русских, живущих в мегаполисах и маленьких деревнях, в Архангельске и на Кавказе, на западе страны и на ее Дальнем Востоке? Что-то неуловимое, но такое однозначно общее, важное для каждого — что это?

Чтобы ответить на эти вопросы, съемочная группа проекта вместе с учеными-этнографами Андреем Туторским и Александром Бугановым полтора года (!) провела в экспедициях, объездив разные уголки нашей Родины. Итогом этой серьезной исследовательской работы стал четырехсерийный фильм, в котором никто не дает однозначных ответов на те или иные вопросы, но все показанное заставляет задуматься о том, что означает быть русским — всегда и сегодня. Героев ленты не подбирали как-то специально. В документальном сериале «Русские. Искусство быть» снимались самые обычные люди, представители разных поколений и профессий, живущие в нашей стране. Все истории — разные, каждая — как маленький пазл, который постепенно обретет свое место в картине, что позволит образу современного русского человека и его жизни стать цельными.

В первой серии герои проекта рассказывали о своей малой родине, а далее делалась попытка проанализировать, как именно она влияет на формирование характера и личности человека в целом. Во второй части фильма разговор идет о любви и семье, ролях женщины и мужчины в сохранении дома и воспитании детей. Особая тема — историческая память. Насколько она важна для самосознания человека? Кого, по мнению участников фильма, можно назвать выдающимися людьми России? Обсуждали участники фильма и острые темы, связанные с надличностными ценностями. Например, животрепещущую тему: а готовы ли мы к подвигам — во имя страны? Кроме того, в серии вспоминали, к каким святым обращаемся мы в молитвах, а также обсуждали, почему вера в Бога — важнейший элемент русской идентичности. Эти темы стали главными в третьей части картины.

Ну и к итогам.... Впрочем, их, как таковых, и не было.... Десятки людей ответили, что искусство быть русским — это прежде всего умение видеть красоту в простых вещах, а душа народа — глубокая, сильная и бесконечно живая — лучше всего выражается в песне. Впрочем, никаких итогов как таковых картина не подвела, но сыграла, надо надеяться, роль мощного триггера для обдумывания таких несложных, но и сложнейших одновременно вопросов, как личностная самоидентификация, традиции, цели и смыслы жизни, твое место в мире и семье. Блистательная работа.

Анна Коряковцева, автор идеи и режиссер фильма