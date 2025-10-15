Появился новый постер второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix

Netflix опубликовал новый постер второго сезона сериала сериала One Piece. На нём можно увидеть банду главного героя Луффи, которая отправилась в приключение.

Новый постер

© Постер

Сериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон расскажет о путешествии знаменитой команды по опасному течению Гранд Лайн. Первый сезон шоу вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков.

«Ван Пис» уже успели продлить на третий сезон — производство новых серий уже началось. Премьера второго сезона состоится в 2026 году, точной даты пока что нет.