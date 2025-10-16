Актриса рассказала, каких сюжетов не хватает российскому кинематографу

Современный российский кинематограф стоит дополнить сюжетами о старости, такое мнение высказала ТАСС актриса театра и кино Александра Урсуляк в рамках первого межрегионального театрального фестиваля "Горизонт".

"Нам не хватает фильмов про старость. Я смотрела фильм, снятый немецким режиссером Вимом Вендерсом по сценарию Вендерса и Такумы Такасаки "Идеальные дни" о японском мусорщике. Но у нас такие фильмы не снимают", - сказала она.

Сюжет фильма рассказывает историю немолодого мужчины по имени Хираяма. Он трудится уборщиком в общественных туалетах Токио. Его дни проходят в однообразии: он рано встает, заботится о домашних растениях, слушает на аудиокассетах западную рок-классику, включая Патти Смит и Лу Рида, читает книги, фотографирует деревья в парке на пленочный Olympus и посещает одни и те же бар и кафе. Однако несколько неожиданных встреч кардинально меняют его привычный образ жизни.

По мнению Урсуляк, подобные сюжеты не привлекают зрителей.

"А почему? Правильно, потому что никто их смотреть не будет. У нас пожилые люди смотрят телевизор, а не кино. У них нет денег на походы в кинотеатр. А молодежь хочет смотреть что-то другое. Поэтому ситуация не самая лучшая", - отметила актриса.

Урсуляк поделилась, что сама хотела бы выступить в роли режиссера и реализовать свои размышления.

"Чтобы стать режиссером, нужно оставить свою работу и пойти учиться. Это значит поменять всю жизнь. Многие так делают, но я пока еще не успела", - заключила она.

О фестивале

Фестиваль "Горизонт" проходит в Петропавловске-Камчатском с 13 по 29 октября и входит в программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке, которая стартовала в 2018 году. Проект сочетает в себе грантовую помощь молодым режиссерам, обновление театральных репертуаров в регионах и организацию ярких культурных мероприятий. Жители и гости Камчатки смогут оценить широкий спектр современного российского театра, включая драму, музыкальные спектакли, кукольные шоу и уличные представления. Их представят театральные труппы из разных уголков страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Новокуйбышевск и другие города. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, мастер-классы, а профессиональное сообщество ждет образовательная программа.

Фестиваль открылся спектаклем-концертом "Русский крест" с участием Евгения Миронова в постановке Марины Брусникиной. Народный артист отметил, что одноименная поэма Николая Мельникова раскрывает код русского человека. Кроме того, на сцене Камчатского драматического театра состоялся спектакль Государственного театра наций "Прыг-скок, обвалился потолок" режиссера Марины Брусникиной с Александрой Урсуляк. Также стартовал аудиоспектакль-прогулка "Все видимое вокруг", который будет идти каждый день на протяжении всего фестиваля. В спектакль вошли истории и воспоминания жителей города, а в создании принимали участие студенты Камчатского государственного университета и Пермская театральная компания "НМХТ" под руководством Александра Шумилина.