В новом фильме «Левша» представят оригинальную трактовку повести Лескова

Фильм "Левша" - вольная адаптация повести Николая Лескова от режиссера Владимира Беседина, знакомого по франшизе "Майор Гром", выйдет в прокат 22 января.

Действие развернется в Петербурге XIX века, где на фоне величественных дворцов и живописных мостов тульский мастер-виртуоз станет участником захватывающего детективного приключения. Создатели делают акцент на том, что сценарий для фильма написал Илья Куликов. Уже выпущены два постера и два трейлера картины, главные роли в которой исполнили: Юрий Колокольников, Фёдор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и другие. Завершены съемки.

По сюжету на фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство - механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой - гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону - безопасность страны и их собственные судьбы.

Продюсер Владимир Пермяков рассказал подробнее о новом трейлере фильма:

"В первом трейлере мы передали атмосферу картины, обозначили сюжет и познакомили зрителей с героями. Второй трейлер - это уже другой уровень: он масштабнее, в нем больше компьютерной графики, динамики и визуальных эффектов. Впервые мы показываем одно из главных творческих украшений фильма - механических блох, английских шпионов. Мы продумывали их до мельчайших деталей. Механическая блоха - символ "Левши", знакомый каждому, поэтому хотелось создать не просто эффектных, а по-настоящему живых персонажей. Сам фильм мы снимаем максимально "трушно": с реальными трюками, без лишнего глянца. Но CG-блохи - это наш технологический и творческий вызов. Уверены, они зацепят зрителей", - поделился продюсер Владимир Пермяков.

Артист Федор Федотов очень остроумно определил картину как будущий блох-бастер:

"Левша" увлек меня неожиданным соединением классического литературного сюжета с мощными кинематографическими аттракционами. Это взрывчатая смесь, и я надеюсь, что наш фильм сумеет зимой подковать блоху настоящего успеха, станет блокбастером, а точнее - блох-бастером - и взорвет прокат. Мы к этому стремились, очень старались. Наш фильм сделан не левой рукой", - сказал он.

© "Атмосфера кино"

© "Атмосфера кино"