В российский прокат выйдет семейный мультфильм «Океан чудес»

Анимационное приключение для всей семьи "Океан чудес" выйдет в российский прокат 27 ноября. Режиссер фильма - Тянь Сяопэн.

Фильм китайского производства расскажет о Шэн, которая очень скучает по маме, но отец и мачеха заняты заботами о младшем ребенке.

В ее день рождения семья отправляется в морской круиз. Вечером поднимается сильный шторм и Шэн оказывается за бортом, где она встречает загадочное существо, о котором ей когда-то рассказывала мама. Шэн решает, что оно приведет ее к ней. Девочка попадает в волшебный мир, наполненный удивительными обитателями.

Шэн предстоит преодолеть все препятствия ради спасения своего нового друга и вернуться домой.