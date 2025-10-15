Совместное кино России и Индии: почему кинематографистов привлекает Татарстан

Первый бизнес-форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность», прошедший в Казани, стал знаковым событием не только для экономики, но и для культуры. В рамках форума был подписан 21 документ о сотрудничестве в самых разных сферах — от образования и медицины до агропрома.

Особое внимание уделялось развитию кинематографических связей. Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России господин Винай Кумар подчеркнул, что кино — это инструмент, который объединяет сердца людей, создавая прочную основу для деловых отношений. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева отметила глубокую историческую любовь российских зрителей к индийскому кино и важность его гуманистического посыла.

