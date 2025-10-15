Вышел трейлер фильма «Альфа»

Кинокомпания Curzon представила дебютный трейлер фильма «Альфа». Мировая премьера фантастической ленты состоится 14 ноября.

Фильм расскажет историю Альфы, проблемной 13-летней девочки, которая живёт со своей матерью-одиночкой в условиях распространения странного нового заболевания. Оно передаётся через кровь и медленно превращает своих жертв в мрамор. Однажды Альфа возвращается из школы с татуировкой на руке, и её мать начинает опасаться, что она тоже подхватила заразу.

Изначально «Альфа» должна была выйти и в кинотеатрах России, однако правообладатель картины отказался выпускать ленту в стране после анонса от российских прокатчиков. Почему в Mandarin & Compagnie передумали, неизвестно.