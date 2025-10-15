Комедию «Виноград» с Павлом Прилучным продлили на второй сезон

Онлайн-кинотеатр KION сообщил о продлении на второй сезон лирическую комедию "Виноград".

Сериал "Виноград" - это комедийная история о поиске себя, любви и втором шансе. Действие сериала разворачивается в Краснодарском крае, съемки проходили в Сочи и Геленджике.

Сюжет первого сезона рассказывает про героя Павла Прилучного Егора Антонова, у которого была хорошая должность в корпорации и любимая семья. Этим он обязан тестю, когда-то взявшего его в свою компанию.

Однако Егор заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он сразу же увольняет Егора и сообщает дочери об измене.

Так успешный бизнесмен теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Но неожиданно Егор становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Хоть он и ничего не знает о виноделии, мужчина возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать все с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.

Режиссером продолжения вновь станет Владимир Щегольков ("Нежность 2", "Везет", "Цербер"), снявший первый сезон.

Главные роли в первом сезоне исполнили Павел Прилучный, Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина, Егор Корешков.